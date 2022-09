Draghi: «Non sono disponibile ad un secondo mandato»

Mario Draghi fuga, se mai ce ne fosse stato il bisogno, ogni dubbio: «Non sono disponibile ad un secondo mandato». Il presidente del Consiglio ha voluto chiarire la sua posizione nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, chiarendo di non essere disponibile per un secondo mandato a palazzo Chigi.

Draghi: esecutivo creato per fare non per stare

«Questo governo è stato creato per fare, non per stare». Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

«Ministri bravissimi, vedrei bene la conferma di tutti»

«La sua domani mi rende orgoglioso, vuol dire che il governo ha lavorato bene perché poteva contare su dei bravissimi ministri, vedrei bene la conferma di tutti loro - ha detto il premier Mario Draghi rispondendo a una domanda in conferenza stampa - perché lavoreranno e lavorerebbero altrettanto bene» se impiegati in un altro governo.

« Revisione del Pnrr? Non è fatto ideologico ma pragmatico »

Su una eventuale revisione del Pnnr «cerchiamo di capire: quello che si può rivedere è quello che non è stato bandito. Quasi tutto è stato bandito, c'è poco da rivedere». Lo ha detto Mario Draghi. «Se ci sono programmi sostituiti con altri, una revisione del genere non trova ostacoli. Suggerirei di affrontare la questione non come un fatto ideologico ma pragmatico -ha spiegato il premier-. Detto questo, non riesco a capire come questa possa diventare una questione così dirimente per il Paese, ma alcune percezioni mi mancano».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Settembre 2022, 16:32

