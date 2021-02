Draghi al Quirinale forse già oggi: il voto martedì e mercoledì. Attesa per la squadra dei ministri

Dopo il voto Rousseau che dà il via libera al sostegno del M5s al governo di Mario Draghi, cade l'ultimo ostacolo alla formazione dell'esecutivo guidato dall'ex presidente della Bce. Ora il premier incaricato ha il quadro completo della maggioranza e può chiudere il puzzle della squadra di governo. Cresce l'attesa dei partiti e dei media, ma il timing e la lista dei ministri restano nelle mani del professore.

Draghi potrebbe salire al Colle per sciogliere la riserva già oggi ma anche domani. E sembra ormai chiaro che solo allora le forze politiche che lo sostengono sapranno se i loro desiderata sono stati accolti o meno. Se sul giuramento i tempi non si conoscono con certezza, sembra invece chiaro che il voto di fiducia alle Camere avverrà all'inizio della prossima settimana, martedì al Senato e mercoledì a Montecitorio.

Meloni indecisa, Salvini no. Nel Pd c'è tensione

«Come votare lo valuteremo alla fine dopo aver visto la squadra e il programma. Non sappiamo nulla. Siamo inebriati ma sul nulla», ironizza la leader Fdi Giorgia Meloni ancora indecisa sul no o sull'astensione. Non ha dubbi invece Matteo Salvini, pronto anche a governare con esponenti ai suoi antipodi. «Se c'è di mezzo la salute dei nostri figli, il lavoro delle partite Ive, riportare a scuola i ragazzi, metto da parte antipatie e simpatie e mi metto al lavoro», sostiene il leader della Lega rispetto all'alleanza con Laura Boldrini con la quale ha avuto in passato aspri diverbi. E anche il Pd spera che le acqua interne si calmino: dopo il serrate i ranghi, chiesto ieri dal segretario Nicola Zingaretti, stamattina anche il governatore emiliano Stefano Bonaccini, indicato come competitor al prossimo congresso, stoppa la corsa al congresso: «Parlarne ora è da marziani», dice usando la stessa metafora del leader dem.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 11:02

