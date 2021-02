Quando parla Mario Draghi? Finite le consultazioni, il premier fa il punto (ma c'è il nodo Rousseau)

Quando parlerà Mario Draghi, il premier incaricato che dovrebbe a breve sciogliere la riserva e salire al Quirinale con la lista di ministri che dovrebbe comporre il suo nuovo Governo? Nel pomeriggio di oggi si sono susseguite le voci sull'eventualità che Draghi, che ha concluso oggi il secondo giro di consultazioni, rompesse il silenzio con una conferenza stampa o una dichiarazione nel tardo pomeriggio. Ma l'ipotesi è stata smentita da ambienti parlamentari a Montecitorio: oggi l'ex governatore della Bce non parlerà.

A questo punto è molto più probabile che Draghi parli direttamente dopo l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: solo dopo aver sciolto la riserva e avergli illustrato quale sarà la sua squadra di Governo, il premier potrebbe parlare alla stampa. Ma il nodo da risolvere è legato anche al Movimento 5 Stelle, che ha sospeso e rinviato la votazione online su Rousseau che doveva indirizzare il sostegno o meno del M5S al nuovo esecutivo: voto che potrebbe tenersi stasera o domani.

L'indizione della votazione non viene confermata da fonti ufficiali del M5S. La scelta online degli iscritti, in questo caso, non necessita di una pre-convocazione entro le 24ore dall'inizio del voto essendo la base già convocata e la votazione solo sospesa. In ogni caso Draghi potrebbe procedere senza aspettare il voto dei grillini, per non perdere ulteriori giorni in una situazione emergenziale. L'ultimo dpcm anti-contagio ha delle norme che stanno infatti per scadere, e solo il nuovo Governo può intervenire per prorogarle o cambiarle. Ne sapremo di più, molto probabilmente, nella giornata did omani.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio 2021, 18:44

