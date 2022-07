Draghi, Renzi all'attacco: «Ha vinto Putin, ha perso l'Italia»

«Oggi il populismo si è preso una rivincita sul merito». Lo ha detto Matteo Renzi in una diretta su Facebook. «Conte e Salvini, in una riedizione del governo giallorosso, hanno fatto mancare la fiducia al governo Draghi», ha aggiunto il leader di Iv sottolineando: «Oggi ha vinto Putin, ha perso l'Italia».

«L'area Draghi c'è». Lo ha detto Matteo Renzi in una diretta su Facebook. «Non è il momento di abbattersi, ma di trasformare questa delusione in qualcosa di positivo. Noi ci siamo, da domani, per un Grande fronte che ha a cuore i valori in cui crediamo e che non vuole lasciare il Paese in mano ai populisti», ha spiegato il leader di IV.

La mia diretta dal Senato. pic.twitter.com/rZwES71BkA — Matteo Renzi (@matteorenzi) July 20, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Luglio 2022, 21:34

