Draghi, Macron e Scholz in treno verso Kiev. Sui social è polemica: «Perché sono senza mascherina?» La guerra in Ucraina passa in secondo piano: al centro dell'attenzione finisce quel particolare che tanto fa discutere in Italia





Niccolò Dainelli di Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz hanno viaggiato in treno verso Kiev. L'obiettivo è quello di dimostrare ancora una volta il sostegno all'Ucraina e soprattutto cercare una via europea di uscita dal conflitto, ma su Twitter gli utenti notano un dettaglio che sta scatenando la polemica. I tre presidenti sono senza mascherina, all'indomani della proroga che vede l'obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici fino al 30 settembre. Leggi anche > Guerra Ucraina, Draghi, Macron e Scholz a Kiev da Zelensky. «A Severodonetsk 10mila civili sotto le bombe» Scusi @Palazzo_Chigi perché il presidente Draghi non indossa la mascherina ffp2 sul trasporto ferroviario? https://t.co/KrHNn4XEAR — Alex Koriel 🧱 🧊 (@95Indeciso) June 16, 2022 Da Palazzo Chigi informano: «Verrà portato un messaggio di forte solidarietà», mentre Macron è più netto: «Zelensky e i suoi funzionari dovranno negoziare con la Russia». Ma molti italiani, più che alla guerra in Ucraina, rivolgono la loro attenzione sul dettaglio che fa discutere. Draghi, Macron e Scholz non indossano la mascherina sul treno che li ha condotti a Kiev. La foto di Draghi sul treno verso #Kiev senza mascherina, dopo che nel consiglio dei ministri di ieri ha obbligato gli italiani a portarla fino al 30/9 dimostra oltre a mancanza di coerenza, che sono imposizioni per educare alla cieca obbedienza i cittadini a regole inutili. — Maria Grazia Albanesi (@MGAlbanesi) June 16, 2022 Nella giornata di ieri, 15 giugno, è scaduto l'obbligo di indossare la mascherina all'interno dei luoghi chiusi. Ma da Palazzo Chigi è arrivata una proroga per quanto riguarda i mezzi di trasporto pubblici: negli autobus, in metro, sugli aerei e, appunto, a bordo dei treni resta l'obbligo di mascherina fino al 30 settembre. Una decisione che ha scatenato il malumore tra gli italiani che si immaginavano un'estate senza restrizioni contro la diffusione da Coronavirus. E alla vista dei tre presidenti senza mascherina, sui social, è scoppiata la bufera. In molti accusano Mario Draghi di una mancanza di coerenza e di rispetto nei confronti di un Paese intero obbligato a indossare il dispositivo di protezione fino a fine estate. Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA