Draghi a Fiumicino: «Astrazeneca, nessun legame tra incidenti e vaccino»

Mario Draghi è arrivato al centro vaccinale di Fiumicino, situato nei pressi dell'aeroporto Leonardo da Vinci. Il premier, accompagnato da un giovane medico, ha girato tra gli stand in cui vengono eseguiti i vaccini. Poco prima del presidente del Consiglio al centro sono arrivati il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Vaccino italiano, obiettivo triplicare ritmo dosi giornaliere

«Di oggi è la conclusione del primo contratto tra un'azienda italiana e un'azienda titolare di un brevetto. Continueremo a sviluppare la capacità produttiva di vaccini in Italia». Lo dice il premier Mario Draghi nel suo intervento nel corso della visita all'hub vaccinale di Fiumicino. Sui vaccini, «ad oggi, si vedono già i primi risultati di un'accelerazione. Solo nei primi undici giorni di marzo è stato somministrato quasi il 30% di tutte le vaccinazioni fatte fino all'inizio di questo mese: è il doppio della media dei due mesi precedenti. Il ritmo giornaliero attuale è di circa 170.000 somministrazioni al giorno. L'obbiettivo è triplicarlo presto. Abbiamo già ricevuto 7,9 milioni di dosi, ma contiamo su una forte accelerazione nelle prossime settimane, anche a seguito della recente approvazione del vaccino Johnson & Johnson».

Il caso AstraZeneca

«Nella giornata di ieri, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha bloccato un lotto di vaccini AstraZeneca, dopo la segnalazione di alcuni gravi eventi avversi. È una decisione precauzionale, in linea con quanto fatto in altri Paesi europei, e che dimostra l'efficacia dei sistemi di farmacovigilanza. Il parere dell'Aifa, condiviso dagli scienziati, è che non ci sia alcuna prova che questi eventi siano legati alla somministrazione del vaccino.» Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al centro vaccinale di Fiumicino. «L'Ema sta esaminando i casi sospetti, ma ha anche consigliato di proseguire col suo utilizzo», spiega.

Zingaretti ringrazia Draghi

«Vorrei ringraziarla veramente con tutto il cuore, questa visita è un prezioso gesto di attenzione e riconoscimento verso tutto il personale impegnato in questa campagna. Posso dirlo da osservatore, ce la stanno mettendo tutta e meritano un grande ringraziamento da parte di tutti noi. Da qui lanciamo un messaggio di speranza e fiducia, ce la faremo». Lo dice il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti rivolgendosi al premier Mario Draghi nel centro vaccinale di Fiumicino.

Il centro vaccinale di Fiumicino

Situato in una porzione del parcheggio Lunga Sosta adiacente il drive-in, dove dallo scorso 1settembre vengono eseguiti i tamponi rapidi antigenici Covid-19, l'hub vaccinale di Fiumicino è in grado di somministrare fino a 3mila dosi di vaccino giornaliere quando opererà h24. La struttura, di circa 1500 mq completamente coperti e riscaldati, dispone di una doccia igienizzante; 65 cabine, di cui 25 per l'inoculazione dei vaccini; 160 sedute nell'area di osservazione medica e un parcheggio auto di circa 330 posti. Attualmente il numero delle vaccinazioni è di circa 30mila.

