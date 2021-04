Draghi definisce Erdogan «un dittatore», la Turchia convoca l'ambasciatore italiano ad Ankara

Non si placa la bufera sul sofagate al palazzo presidenziale di Ankara, con il premier Mario Draghi che in serata ha usato parole durissime contro il leader turco. «Non condivido assolutamente Erdogan, credo che non sia stato un comportamento appropriato. Mi è dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione che la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dovuto subire», ha premesso il presidente del Consiglio, per poi aggiungere: «Con questi dittatori, chiamiamoli per quello che sono», ha sottolineato Draghi, «di cui però si ha bisogno, uno deve essere franco nell'esprimere la propria diversità di vedute e di visioni della società; e deve essere anche pronto a cooperare per assicurare gli interessi del proprio Paese. Bisogna trovare il giusto equilibrio». Dopo queste parole la Turchia ha convocato l'ambasciatore italiano ad Ankara, Massimo Gaiani. Lo riferisce Anadolu.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Aprile 2021, 22:07

