Conte: «Draghi sprezzante, M5S messo alla porta: non c'erano le condizioni per proseguire»

Il M5s al Senato è rimasto compatto, ma l'epilogo del governo Draghi sarà anche il bivio per molti grillini che da tempo non condividono la linea. «Siamo diventati il bersaglio di un attacco politico, siamo stai messi alla porta, non c'erano le condizioni perché potessimo continuare con leale collaborazione», ha detto il leader del Movimento commentando la lunga giornata di oggi.

«Da Draghi c'è stato un atteggiamento sprezzante, il M5S è stato messo alla porta e, per questo, non c'erano le condizioni per proseguire», ha chiosato Conte. «Abbiamo ricevuto insulti. Anche da parte delle forze di centrodestra c'è stato un atteggiamento incomprensibile, con un forte ostruzionismo e deliberata volontà di tenerci fuori dalla maggioranza», ha proseguito il presidente del M5s.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Luglio 2022, 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA