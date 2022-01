Draghi in conferenza stampa: vaccini, super green pass e scuole. Ecco le sue parole

Vaccini, super green pass e scuole: le parole del premier Draghi in diretta. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, lunedì 10 gennaio alle ore 18 terrà una conferenza stampa sugli ultimi provvedimenti anti-Covid adottati dal Governo.

Interverranno i Ministri della Salute Speranza e dell’Istruzione Bianchi e il coordinatore del Cts Locatelli. L’incontro avrà luogo presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

La conferenza stampa servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in campo nelle ultime settimane per contrastare l'avanzata della variante Omicron, da ultimo l'obbligo vaccinale per gli over 50 in vigore da oggi.

Lunedì 10 Gennaio 2022

