Nuovo Dpcm, il testo ufficiale firmato da Conte in vigore da domani SCARICA QUI

Entreranno in vigore domani, 5 novembre, e saranno efficaci fino al 3 dicembre le misure varate con il nuovo Dpcm firmato ieri dal premier Giuseppe Conte e pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.

SCARICA IL TESTO DEL DPCM IN PDF

COPRIFUOCO - In casa non più tardi delle 22, a partire da domani, 5 novembre. "Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo - si legge nel testo firmato ieri, poco prima della mezzanotte, dal premier Giuseppe Conte - sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi".

PARRUCCHIERI - Come trapelato nella tarda serata, nelle zone rosse resteranno aperti i "servizi dei saloni di barbieri e parrucchieri", mentre nell'elenco degli esercizi che non si fermeranno, nonostante il lockdown, non figurano i centri estetici, secondo quanto messo nero su bianco nel Dpcm.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA