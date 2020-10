Nuovo Dpcm, le regole per i ristoranti: persone al tavolo, orari di apertura e chiusura, asporto

"Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo". E' quanto si legge nel Dpcm con le nuove misure per contrastare la diffusione della pandemia.

Leggi anche > Dpcm, le nuove regole: ecco la guida rapida del ministero

"Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze".

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti “nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Ottobre 2020, 09:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA