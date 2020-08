Dl agosto, nella bozza spunta un fondo per la formazione delle casalinghe

casalinghe

Tasse, 50% imposte sospese entro dicembre, poi 24 rate. Reddito emergenza, altri 400 euro. In bilico bonus ristoranti nel dl agosto

Arriva un Fondo per la formazione delleda 3 milioni l'anno a partire dal 2020. È una novità che compare in una bozza aggiornata a questo pomeriggio, ma ancora suscettibile di modifiche, del. Il fondo viene istituito presso il ministero dell'Economia: è «finalizzato alla formazione e ad incrementare le opportunità culturali e l'inclusione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, dellesenza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte all'Assicurazione obbligatoria» per il lavoro svolto in ambito domestico. I criteri e le modalità di riparto del fondo, precisa il testo, saranno definite con un decreto del ministro per le pari opportunità e la famiglia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020.