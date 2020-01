Elezioni Regionali Emilia Romagna 2020, la lunga notte elettorale. Salvini cerca la spallata al governo - DIRETTA

ELEZIONI REGIONALI EMILIA ROMAGNA: RISULTATO DELLO SPOGLIO DELLE SCHEDE IN DIRETTA

ELEZIONI REGIONALI EMILIA ROMAGNA: I CANDIDATI

Stefano Bonaccini , appoggiato da Partito Democratico, Europa Verde, +Europa, Volt, Emilia Romagna Coraggiosa, Bonaccini Presidente.

, appoggiato da Partito Democratico, Europa Verde, +Europa, Volt, Emilia Romagna Coraggiosa, Bonaccini Presidente. Lucia Borgonzoni , sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo-Il Popolo della Famiglia, Borgonzoni Presidente, Giovani per l’Ambiente

, sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo-Il Popolo della Famiglia, Borgonzoni Presidente, Giovani per l’Ambiente Simone Benini - Movimento 5 Stelle

- Movimento 5 Stelle Marta Collot - Potere al Popolo

- Potere al Popolo Stefano Lugli - L’Altra Emilia Romagna

- L’Altra Emilia Romagna Domenico Battaglia - Movimento 3V

Domenica 26 Gennaio 2020, 20:20

, i. Lunga notte elettorale in diretta super l'attesissimo voto di oggi 26 gennaio. Dopo una campagna elettorale, di stampo prettamente nazionale, oggi è arrivato il giorno della verità. Dalle ore 23 si chiuderenno le operazioni di voto, si apriranno lee inizierà. A contendersi la vittoria e la carica disono iluscente, sostenuto da una coalizione di centro-sinistra,, che guida una coalizione di centro destra, e, candidato del. Questi i tre candidati più importanti che verosimilmente raccoglieranno la quasi totalità dei voti, anche se a distupartsi la vittoria saranno centro-destra e centro-sinistra, guidati appunto rispettivamente da Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini.Mancano tre ore alla chiusera delle urne. L'affluenza è altissima in Emilia Romagna, intorno al 60% alle 19, e comunque in aumento anche in Calabria, dove però, sempre alle 19 si ferma al 35%:Abbiamo già detto che sono tre i candidati principali alla vittorie alle Elezionio Regionali dell'Emilia Romagna: