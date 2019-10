Elezioni regionali Umbria 2019, i risultati in diretta: Vincenzo Bianconi centrosinistra contro Donatella Tesei del centrodestra. La Lega sfida il governo

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI UMBRIA 2019

Domenica 27 Ottobre 2019, 20:44

Matteo Salvini sfida il governo di Conte e la maggioranza M5S e Partito Democratico. E Leggo.it - visto il significato politico assunto dalla tornata elettorale - seguirà le, dando conto deiL'affluenza in netto aumento rispetto agli appuntamenti precedenti rafforza l'ipotesi che questo appuntamento elettorale sia molto sentito dagli elettori. Uno dei motivi di analisi del voto sarà proprio cercare di capire quanto l'esito sia stato deciso dalle dinamiche locali - legate soprattutto alla caduta della giunta di centrosinistra di Katiuscia Marini , e quanto da quelle nazionali.21.30 Manca solo un'ora e mezza alla chiusura delle urne. Novanta minuti, quanto una partita d calcio. Da quel momento inizierà lo spoglio delle schede. Tutte le televisioni hanno previsto di dare delle proiezioni sui risultati elettorali, quindi già pochi minuti dopo le 23 potremmo avere i primiLe urne in Umbria si sono aperte questa mattina alle 7 e chiudueranno alle 23. Subito dopo scatterà lo spoglio delle schede elettorali e quindi inizieranno ad arrivare i primi risultati ufficiali. Alle ore 19 l'affluenza ancora in aumento. Secondo i dati del ministero dell'Interno, ha votato il 52,8% degli aventi diritto rispetto al 39,92% delle scorse elezioni. Un aumento di più di 12 punti percentuali rispetto al 2015I candidati presidente sono, in ordine alfabetico, con Pd, M5s, Bianconi per l'Umbria, Europa verde e Sinistra civica Verde;, Potere al popolo e Pci;, Riconquistare l'Italia;, Buone maniere;, Gilet arancioni;, Ricci presidente, Italia civica Ricci e Proposta Umbria con Ricci;, Partito comunista;, appoggiata da Lega Salvini Umbria, Giorgia Meloni per Tesei, Umbria civica Tesei presidente e Forza Italia Berlusconi per Tesei.