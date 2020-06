Di Maio e Virginia Saba al mare a Sabaudia: «Hanno prenotato con un nome falso»

Di Maio in vacanza a Ponza, il selfie con la fidanzata Virginia Saba: «L'Italia è il paese più bello del mondo»

«Sono stati riconosciuti subito. Hanno prenotato in incognita, mangiato a pranzo sotto l'ombrellone dove sono rimasti, anche perché c'era mare mosso. Poi la sera sono tornati a cena», racconta Gino Saporetti, titolare insieme al fratello dell'omonimo stabilimento di Sabaudia, a "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1.«Avevano prenotato con un nome di fantasia», dice senza entrare nel dettaglio. «Il mio miglior bagnino, che è algerino, lo ha riconosciuto subito e si è fatto il selfie con Di Maio». «Chi li ha paparazzati?», chiedono Geppi e Giorgio, ma Gino Saporetti non ha una risposta precisa, salvo ricordare che proprio «vicino allo stabilimento c'è un molo romano perfetto per gli appostamenti dei paparazzi. Ho provato a cacciarli, ma niente». «Avete chiacchierato?», chiedono i conduttori. «Ci siamo presentati. È molto simpatico». Un pò bianchino? «Beh, sì, deve lavorare tanto».