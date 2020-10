Vaccino anti covid, una speranza arriva dalle parole del ministro Luigi Di Maio che, durante la registrazione di 'Accordi e Disaccordi', ha detto: "La verità è che questo potrebbe essere l'ultimo miglio: per fine anno arriveranno in Italia le prime dosi del vaccino. Da gennaio inizieremo le vaccinazioni. Abbiamo firmato un accordo con diversi paesi europei per 250 milioni di dosi. Potremo cominciare a respirare e sarà un segnale di fiducia anche per i mercati mondiali".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 23:49

