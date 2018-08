Di Maio scarica i NoVax: «Il nuovo anno scolastico con l'obbligo dei vaccini»

Lunedì 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il ministro Luigi Di Maio, leader del Movimento Cinque Stelle, intervistato dal Corriere della Sera scarica i no Vax. Infatti il vicepremier, parlando delle recenti polemiche sui vaccini e sulla proposta del Governo di rimandare l'obbligo di vaccinazione per entraer a scuola, interviene in maniera secca, prendendo un po' le distanze dalle posizioni ambigue sostenute da alcuni esponenti del M5S negli ultimi mesi.«C'è un diegno di legge che sarà approvato nei tempi parlamentare - spiega di Maio - quindi il nuovo anno scolastico inizierà in regime di decreto Lorenzin. La mamma che si vanta di aver falsificato l'autocertificazione sappia che rischia fino a due anni di galera . La legge va applicata, perché non si gioca con la salute».Poi Di Maio affronta la questione vaccini anche da un punto di vista della discussione interna al Movimento 5 Stelle, dove sembrano trovare spazio posizioni molto diverse: «Voglio mettere a tacere - dice il viceministro - qualche idea malsana contro i vaccini. Da quando sono capo politico del M5S non siamo mai stati contro, noi vogliamo che si facciano. Poi quel che noi non vediamo di buon occhio è legare l'obbligo alla frequenza scolastica, invece che introdurlo quando c'è il rischio di epidemie»