Luigi Di Maio nominato inviato speciale dell'Ue nel Golfo Persico: approvato all'unanimità

Via libera finale alla proposta dell'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell di nominare Luigi Di Maio inviato speciale dell'Ue nel Golfo. Il punto è stato approvato senza discussione nelle prime battute del Consiglio Affari Sport, in corso a Bruxelles.

Di Maio inviato speciale per il Golfo, per Borrell è il più adatto. Tajani: «Non è il candidato del governo». Lega: scelta vergognosa

Lo stipendio

Tredicimila euro al mese, netti, più benefit per lo staff e rimborso spese, con la possibilità di salire oltre i 16.000 in caso di trasferimento all'estero. A Luigi Di Maio, prossimo alla nomina – ormai ufficiale – di rappresentante Ue per il gas nel Golfo Persico, dovrebbe andare uno stipendio d’oro. L’ex pentastellato godrà anche dello status di diplomatico, con passaporto e immunità.

Cosa farà

Di Maio dovrà lavorare nella gestione degli approvvigionamenti di gas e petrolio che provengono dalla regione, oltre ad interessarsi – ad esempio – dei rapporti con l’Iran in tumulto. L’incarico viene dall’Alto Rappresentante per la politica estera della Ue Josep Borrell che lo ha voluto fortissimamente anche contro la volontà del governo italiano, che saputa la nomina ha subito fatto le sue rimostranze. Comunque, se Borrell è il ministro degli Esteri della Ue, Di Maio a questo punto potrebbe essere equiparato a una sorta di sottosegretario con delega per una particolare area.

