Aumento dell'Iva, rapporti con la Russia, Ilva: Luigi Di Maio a tutto campo intervistato stamani da Radio Anch'io dove il vicepremier ha lanciato anche un'inedita stoccata all'ex comico fondatore del M5S.

Su Mosca «ho sempre detto che il nostro Paese deve rimanere nella Nato. Ma le sanzioni alla Russia ci danneggiano. Noi siamo filo italiani e non filo russi, ma tutte queste decisioni le prenderà Conte nei sistemi internazionali».



«C'è una grande partita che comincerà nelle prossime due settimane con l'Europa. La programmazione economica europea deve prevedere di più per l'Italia», continua Di Maio. «Noi diamo all'europea 20 miliardi l'anno e di questi ce ne ritornano indietro in fondi europei poco più della metà».

Venerdì 8 Giugno 2018

«Sull'Ilva Grillo esprime opinioni personali, vedrò io», è, in sintesi, il messaggio di Di Maio.LEGGI ANCHEIeri Beppe Grillo sul suo blog aveva scritto un post dal titolo "Che il cielo sopra l’Ilva diventi sempre più blu" suggerendo di provare a usare dei fondi europei «dimenticati». Le parole di Di Maio: «Tutto sarà gestito con responsabilità. Tutto quello che viene detto da Grillo o da altri, sono opinioni personali. Io non prendo decisioni finché non incontro le parti. Poi decideremo e se serve valuteremo anche la continuità».«Il ministro Tria è al lavoro per scongiurare l'aumento Iva sulla quale misuriamo la nostra credibilità. Era uno dei nostri impegnI, che abbiamo preso con gli italiani. I soldi si devono trovare», assicura il vicepremier.