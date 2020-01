«No», non mi fa piacere se Di Maio lascia la guida del M5s, «abbiamo preso un impegno anche tra persone che rispettiamo, ora dobbiamo abbassare la polemica politica e accentuare l'impegno per raggiungere i risultati», spiega il leader del Pd a Porta a Porta. «Non commento le vicende degli altri, ma voglio dire che nel M5s c'è una grande sottovalutazione, non voler ammettere che non si può dire Salvini o Zingaretti è la stessa cosa. Non apriamo polemiche, ma una alleanza c'è», ha spiegato il segretario del Pd.

Martedì 21 Gennaio 2020, 19:39

E sulla vicenda cominciano già ad arrivare i primi commenti politici: come quello di Nicola Zingaretti.