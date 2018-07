Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il vice premier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio dopo le banche va all'attacco di Confindustria.«Confindustria oggi dice che con il Decreto Dignità ci saranno meno posti di lavoro. Sono gli stessi che gridavano alla catastrofe se avesse vinto il no al Referendum, poi sappiamo come è finita. Sappiamo come finirà anche in questo caso. Non possiamo più fidarci di chi cerca di fare terrorismo psicologico per impedirci di cambiare». È quanto afferma Di Maio in un post su Facebook e Instagram nel quale afferma che «siamo dalla parte dei cittadini e non faremo nessun passo indietro: stateci vicino!»«Il Decreto Dignità - sostiene il vice premier - combatte il precariato per permettere agli italiani, soprattutto ai più giovani, di iniziare a programmare un futuro. Cioè permette di creare quelle condizioni che sono la base per fare impresa, per rilanciare i consumi e per creare un circolo virtuoso. Dopo anni di precariato, e di leggi che hanno massacrato i lavoratori, è ormai evidente che queste politiche non hanno aiutato nessuno: né i lavoratori, né gli imprenditori. Sono convinto che gli effetti del Decreto Dignità porteranno anche Confindustria a questa conclusione».