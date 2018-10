«Il decreto fiscale non cambia. Quello che abbiamo discusso per ore e ore poi ho ritrovato scritto nel testo, con l'accordo di tutti, lo abbiamo firmato tutti. Ognuno si prenda le sue responsabilità», ha detto il vicepremier Matteo Salvini oggi a Bolzano. Il ministro degli Interni ha ribadito più volte che domani non ci sarà nessuna riunione del Consiglio dei ministri bis come invece ipotizzato da fonti di governo del Movimento 5 Stelle per esaminare e modificare il provvedimento contestato.



«Cosa fatta capo ha. Io quando prendo impegni con Di Maio e i cittadini li mantengo», ha detto il vice premier. «Io quello che abbiamo discusso per ore ed ore in consiglio dei ministri l'ho trovato scritto», ha aggiunto. Per quanto riguarda un possibile consiglio dei ministri domani Salvini ha detto: «Io domani mattina sono a Cles e in tarda serata chiudo la campagna a Trento».



«Non si può costruire di giorno e smontare di notte. Non ci sono regie occulte, invasioni degli alieni oppure scie chimiche», ha detto ancora il vice premier. «In quattro mesi abbiamo fatto tanto e ci restano ancora quattro anni. I cittadini ci chiedono di fare ancora di più. È un governo che non ha complotti contro. Basta lavorare», ha aggiunto Salvini.

Ma quale manina,

il testo lo conoscevano tutti

Garavaglia, sottosegretario all'Economia della Lega, a chi gli chiede chi fosse a conoscenza delle norme del decreto fiscale contestate da Luigi Di Maio, che ha denunciato l'esistenza di una bozza in circolazione diversa da quella concordata. E quando gli viene domandato se anche il vicepremier M5S fosse a conoscenza dell'ormai famoso articolo 9 che trasforma la pace fiscale in un



Fonti di governo del Movimento 5 Stelle intanto ipotizzano un «Consiglio dei ministri bis» domani, per esaminare per la seconda volta il testo del decreto fiscale.

