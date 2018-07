Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Appassionata di politica di Pomigliano D’Arcoè stata assunta comedi. Vive nel comune dell’hinterland napoletano in cui è nato e cresciuto il suo nuovo datore di lavoro, ha 26 anni ed è laureata in Economia. Grillina, nel 2015 si è candidata alle amministrative a Pomigliano con il Movimento 5 stelle, conquistando 170 voti. La sua nomina ha scatenato numerose polemiche.«La dottoressa Assia Montanino l'ho conosciuta 5 anni fa. È la figlia di un commerciante che ha denunciato i suoi usurai e ho avuto modo di conoscerla quando sono stato a far visita al padre per portargli la mia solidarietà». Il Ministro del Lavoro, dello Sviluppo Economico e delle Politiche Socialimosse dal quotidiano Il Giornale in merito all'assunzione dicome sua segretaria personale.«26 anni di Pomigliano D'Arco, il comune dell'hinterland napoletano da cui arriva Di Maio e dove vive la famiglia del ministro. Un balzo di carriera impressionante per la giovanissima napoletana di cui non c'è traccia negli archivi della PA», ha scritto Il quotidiano milanese in un articolo, ma il Vice Presidente del Consiglio non ci sta e su Facebook difende la sua scelta.«Era una giovane universitaria a cui decisi di dare una opportunità di tirocinio presso la mia segreteria di vice presidente della Camera - scrive - Negli anni si è distinta per la sua capacità di gestire situazioni complesse di segreteria. E posso assicurarvi che non ho mai conosciuto una persona più onesta e leale di lei. Vergognatevi».Ovviamente la vicenda è rimbalzata subito sui social network, dove gli utenti si sono divisi nel commentare la notizia. In molti attaccano Di Maio per la sua scelta, altri la difendono.