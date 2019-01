Domenica 27 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ringrazio Alessandro per le sue parole. Lo ringrazio per la sua sincerità, per la sua onestà, per il suo rigore e per l'affetto che traspare dal suo messaggio. Lo ringrazio e confermo. Confermo quanto ho detto all'inviato delle Iene. Negli ultimi tempi mi sono dovuto avvalere di un collaboratore in nero. Saltuariamente e per qualche manciata di ore di lavoro ma comunque in nero». Vittorio Di Battista, padre del leader del M5S Alessandro interviene su Facebook dopo il caso di un lavoratore in nero nella sua azienda sollevato dalle Iene. Continua il padre dell'esponente pentastellato: «Non si deve fare ma, a volte, le circostanze ti ci costringono. Non si deve fare ma, a volte, a doverlo fare sono decine e decine di migliaia di micro imprenditori, di artigiani e di piccoli commercianti. Non si deve fare ma, tante volte, l'alternativa è la cessazione di un'attività. Non si deve fare e non lo rifarei, in primo luogo, per non arrecare un danno ingiusto ad Alessandro ed a tutto quello che lo contraddistingue ed in cui crede. Non si deve fare come tante altre cose nella vita. Scusami, Ale».