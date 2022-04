Def, ok all'unanimità: sostegni per 4-5 miliardi. Draghi: «Faremo di tutto per famiglie e imprese»

Def approvato all'unanimità. È terminata la riunione del Consiglio dei ministri sul documento di economia e finanza. Il governo ha varato il documento che definisce le linee principali sulla politica economica del Paese: il testo è stato discusso oggi durante la cabina di regia. Nuovi sostegni da 4-5 miliardi, 650 milioni all'anno di incentivi auto fino al 2024.

«È chiaro che la guerra ha causato un peggioramento delle prospettive di crescita - ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo l'approvazione del Def -. In particolare su questo pesano l'aumento dei prezzi dell'energia e altri beni, ma anche la fiducia dei consumatori che è diminuita. Consumatori e imprese vedono oggi un futuro meno positivo. Faremo tutto ciò che è necessario per aiutare famiglie e imprese all'interno della cornice europea. La disponibilità del governo c'è ed è totale. Siamo molto consapevoli del disagio sociale, soprattutto per chi teme l'impatto dell'inflazione e siamo pronti e intervenire. L'abbiamo già fatto nel recente passato, sono stati stanziati 15,5 miliardi. Nelle prossime settimane comprenderemo meglio le dimensioni dell'intervento necessario e come finanziarlo».

«Una cosa fondamentale è il messaggio che il governo e in generale la maggioranza devono dare in termini di fiducia che promana dal governo, dal Parlamento e dalla maggioranza. Le circostanze hanno offuscato le prospettive ma anche la capacità di esprimere l'indirizzo di politica e di economia è una strada che ci deve portare a affemare la governabilità che si esprime con decisione e unità di intenti che è quello chevogliono vedere i cittadini: fra la riaffermazione dei vari partiti e l'unità di intenti sono sicuro che i cittadini scelgono la seconda»

«C'è una consapevolezza degli interventi da fare per supportare imprese e famiglie di tutto il governo e del presidente (Mario Draghi, ndr) che ha detto chiaramente "faremo le cose che sarà necessario fare"», ha detto il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli. «Il quadro è di un anno sconvolto dalle incertezza di un'assurda guerra. I dati descritti ci mostrano un peggioramento delle previsioni di crescita. Riteniamo che al momento la risposta del governo sia giusta ma bisogna essere pronti in ogni momento ad intervenire. Faremo interventi subito dopo Pasqua. Bisogna valutare seriamente uno scostamento di bilancio, non si può pensare di affrontare il 2022 con 5 miliardi a disposizione».

I sostegni

Per i nuovi interventi saranno disponibili circa 9,5 miliardi di euro, senza la necessità di chiedere uno scostamento di bilancio. Nelle tabelle contenute nella bozza del Def si legge che il deficit tendenziale è stimato al 5,6%, come nella Nadef, mentre il programmatico al 5,1%. La differenza tra i due numeri, 0,5 punti percentuali, rappresenta lo spazio di manovra consentito senza dover richiedere scostamenti di bilancio, che ammonta a 9,5 miliardi. «Alla luce dell'abbassamento della previsione di indebitamento netto tendenziale al 5,1 per cento del pil, il Governo ha deciso di confermare l'obiettivo di rapporto tra deficit e pil del Dpb (5,6 per cento del pil) e di utilizzare il risultante margine di 0,5 punti percentuali di pil (circa 9,5 miliardi) per finanziare un nuovo provvedimento, da finalizzare nel mese di aprile».

Il nuovo decreto legge «ripristinerà anzitutto i fondi di bilancio temporaneamente definanziati a parziale copertura del decreto legge 17 del 2022, pari a 4,5 miliardi in termini di impatto sul conto della pubblica amministrazione», si legge nel documento. I restanti cinque miliardi saranno destinati «a quattro ordini di interventi: ulteriori interventi per contenere i prezzi dei carburanti e il costo dell'energia; l'aumento delle risorse necessarie a coprire l'incremento dei prezzi delle opere pubbliche; l'incremento dei fondi per le garanzie sul credito; ulteriori misure che si rendano necessarie per assistere i profughi ucraini e per alleviare l'impatto economico del conflitto in corso in Ucraina sulle aziende italiane». L'impatto sul pil delle misure che saranno adottate in aprile è stimato pari a 0,2 punti percentuali di pil nel 2022 e 0,1 nel 2023. Di conseguenza, il tasso di crescita del pil previsto nel quadro programmatico è pari al 3,1% nel 2022 e al 2,4% nel 2023, mentre le previsioni di crescita per i due anni successivi rimangono invariate al primo decimale.

Auto, incentivi per 650 milioni all'anno

Via libera agli incentivi per l'acquisto di auto e moto elettriche, ibride e a bassa emissione. Il provvedimento, che entrerà in vigore soltanto il giorno successivo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede 650 milioni l'anno per tre anni, fino al 2024.

«Gli incentivi sono una risposta concreta e molto attesa a un settore che attraversa una profonda sofferenza. La misura pluriennale permette alle aziende di fare programmazione industriale verso lo sviluppo. Gli incentivi non sono risolutivi ma sono uno strumento emergenziale per attraversare un periodo difficile». Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. «La pandemia, la carenza di materie prime e la guerra mettono a dura prova anche questo settore. È necessario aprire una riflessione sulla doverosa transizione ecologica che deve essere sostenibile, possibile e non lasciare dietro di sé morti e feriti».

Conte: 5 miliardi non bastano, serve scostamento

«Le scelte del Def sono condivisibili, ma le risorse sul fronte degli interventi per famiglie, lavoratori e imprese non sono sufficienti: è evidente che i 5 miliardi messi in campo non possono rappresentare una risposta adeguata alle enormi sfide che abbiamo di fronte. Per questo continuiamo a credere che una misura come lo scostamento di bilancio sia in prospettiva inevitabile per difendere la nostra economia e tutelare il potere di acquisto dei cittadini». Così il leader M5s, Giuseppe Conte.

Dalla guerra e dal boom prezzi taglio del Pil di 1,4 punti

Crescita in deciso rallentamento, deficit in progressiva riduzione, debito in graduale rientro. È questo il quadro macroeconomico che emerge dai numeri del Def. Dal +6,6% messo a segno nel 2021, il Pil frenerà a +3,1% quest'anno (contro il +4,7% stimato nella Nadef ad ottobre), riducendo ulteriormente il ritmo negli anni successivi. Il deficit passerà invece dal 7,2% del Pil dello scorso anno al 5,6% di quest'anno. In questo caso l'obiettivo rimane identico a quello della Nadef, senza quindi prevedere uno 'scostamentò dei saldi, ma con uno spazio che permetterà comunque di varare nuove misure. Il Def delinea infatti «una politica di bilancio oculata ma espansiva», in cui il deficit si muove su un sentiero di rientro «più graduale in confronto a quello tendenziale». Con risorse quindi destinate ad evitare proprio una eccessiva frenata dell'economia e anzi ad accompagnare famiglie e imprese nel momento di difficoltà legato all' «impennata» dei prezzi e all'impatto della guerra tra Russia e Ucraina. Ecco una tabella con i principali indicatori macroeconomici di finanza pubblica contenuti nel Documenti economia e finanza.

De Poli: ora tempi certi su legge quadro autonomia

«Fra i collegati al Def è stato annunciato il disegno di legge sull'autonomia. È un fatto positivo che va nella giusta direzione: la partita è iniziata nel 2017 ed è tempo di chiuderla definitivamente rispettando la volontà dei cittadini veneti che si sono espressi a favore. Rinnovo la mia richiesta al Governo: quali sono i tempi per la legge quadro? Quando verrà discussa e approvata in Parlamento? Aspettiamo i fatti concreti. Non possiamo permetterci di sprecare un'occasione che è storica non per il bene di una regione ma per il futuro e la crescita di tutto il Paese». Così il senatore dell'Udc, Antonio De Poli commentando la bozza del Documento di economia e finanza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Aprile 2022, 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA