«L'Italia torna alla lira», ma è un deepfake. Rutelli: «Ecco i rischi della manipolazione»

“L’Italia torna alla lira”!!! Ecco una falsa notizia di un finto TG1 che abbiamo costruito con tecnologie e algoritmi (nell’evento al Senato di Videocitta’, con la Presidente Casellati, grazie a ‘One More’) per far comprendere i gravi pericoli dei Deepfake pic.twitter.com/c1gOzHH0qX — Francesco Rutelli (@RutelliTweet) December 9, 2019

Le possibili conseguenze di un suo uso illegittimo sono angosciose: si possono ad esempio creare falsi video in cui politici e personaggi pubblici fanno dichiarazioni di un certo peso

Lunedì 9 Dicembre 2019, 21:03

