Decreto aiuti: ecco le misure, dalle bollette più leggere al taglio del cuneo fiscale

Il Decreto aiuti bis, vale 15 miliardi, più altri due di misure aggiuntive per un totale di 17 miliardi.

CARBURANTI Al momento la proroga dello sconto di 30 centesimi sulle accise di benzina e gasolio sarà solo di un mese (dal 21 agosto al 20 settembre)

BOLLETTE Vengono annullate, anche per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione. Rafforzamento del bonus sociale per energia elettrica e gas per i clienti domestici economicamente svantaggiati o i in gravi condizioni di salute.

CUNEO FISCALE Taglio che sale al 2% per i contributi previdenziali a carico dei lavoratori con redditi fino a 35.000 euro e parte retroattivamente da luglio. Secondo i primi calcoli gli effetti della misura si tradurranno in circa 100 euro lordi in più in busta paga. Ad ottobre verrà erogato il bonus da 200 euro per chi ne era rimasto escluso.

PENSIONI Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022, è previsto l’anticipo della rivalutazione delle pensioni a partire da ottobre. Gli assegni aumenteranno del 2% ma i sindacati parlano di “elemosina” e calcolano un aumento di soli 10 euro ogni 500 euro di pensione. SICCITA’ Sostegno alle imprese e alle cooperative agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale, verificatasi a partire dal mese di marzo 2022.

NASCE DOCENTE ESPERTO I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili’ possono accedere alla qualifica di ‘’docente esperto e maturano il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro (circa 400 euro in più al mese). La misura avrà piena attuazione solo fra 10 anni ma i sindacati sono già critici: “è un meccanismo selettivo che riguarderà solo 8.000 lavoratori all’anno e che la categoria ha già bocciato con lo sciopero generale del 30 maggio scorso”.

BONUS PSICOLOGO E TRASPORTI Per il bonus psicologo arrivano 25 milioni in più, quello destinato agli abbonamenti del tpl avrà 101 milioni in più. Più risorse anche alla sanità. ASSEGNO UNICO Arriva una riduzione di 630 milioni alla dote per il 2022 per l’assegno unico.

