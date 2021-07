L'Aula del Senato ha ripreso l'esame del Ddl Zan contro l'omotransfobia alle 9.30 di stamane. Ieri il Senato ha bocciato le pregiudiziali di costituzionalità avanzate da Lega e Fratelli d'Italia. Oggi si è invece votato sulla sospensiva al disegno di legge, non approvata dall'Aula con un solo voto di scarto.

Ddl Zan, diretta dal Senato

Ore 12.14 - I beneficiari delle tutele del Ddl Zan «rischiano di essere colpiti ed affossati da quel Pd che ormai è diventato peggio dei grillini e che per me, purtroppo, fa male al cuore, sembrano la sesta stella di Grillo più che il vecchio Pd riformista che avevamo imparato a conoscere». Lo ha detto Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, alla presentazione del suo nuovo libro "Controcorrente" a Firenze. «Siccome i numeri sono a rischio, dobbiamo fare un grande accordo, perché a scrutinio segreto questa legge non passa», ha spiegato Renzi, perché «per fare una legge non ci vogliono i like di Fedez, ci vogliono i voti in Parlamento», e dunque «chi per vanità personale o ideologia va allo scontro si assume la responsabilità di lasciare ragazzi gay, lesbiche, transessuali, o con forme di disabilità, privi di una forma di tutela che potrebbero avere. Alla faccia degli influencer: chi oggi dice no all'accordo al Senato fa un pessimo servizio alla politica e distrugge la vita di questi ragazzi».

Ore 11.54 - «Il testo Zan si occupa di pari dignità sociale, cioè di eguaglianza. Si occupa di dare attuazione all'articolo 3 della Costituzione, una norma fondamentale, sulla quale non dovrebbero esserci differenze. Lo fa estendendo le norme penali già esistenti - quelle contenute nella legge Mancino - per proteggere alcune fondamentali dimensioni della personalità: sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Il ddl Zan non si occupa di regolare la circolazione delle idee nello spazio pubblico. Si occupa solo e soltanto di proteggere la dignità delle persone». Lo ha detto la senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd, intervenendo in aula nella discussione generale sul provvedimento.

«Il Ddl Zan si occupa di questo e di niente altro - ha aggiunto - Niente altro, nessuna delle fake news che vengono continuamente agitate. Fake news che sono gravissime perché ognuna di esse è una coltellata alla dignità delle persone LGBT+ nel nostro Paese». «Eppure qualcuno chiede ancora mediazioni dopo che alla Camera - ha proseguito - è stato svolto un lavoro approfondito, che ha visto il contributo determinante di Italia Viva e anche di alcuni settori di Forza Italia. Non capisco allora di quali altre mediazioni ci sia bisogno. Chi le chiede non è più credibile. Mi pare chiaro che sulla pelle delle persone LGBT+ si sta giocando un'altra partita, tutta tattica. E questo è per noi inaccettabile». Cirinnà ha poi concluso in suo intervento citando le parole della storica attivista trans Porpora Marcasciano: «Al governo e ai parlamentari chiediamo semplicemente di adeguarsi ai tempi e guardarsi intorno, soprattutto ai Paesi cosiddetti avanzati e civili, le democrazie di cui tanto si sciacquano la bocca. Dare a noi non significa togliere ad altri, significa dare a noi e a tutte e tutti una società più bella».

Ore 11.37 - Da Fratelli d'Italia filtra l'irritazione per le assenze del centro destra in Aula durante il voto delle sospensive al ddl Zan respinte per un solo voto. Se fossero stati tutti presenti, fanno notare dal gruppo di FdI, la sospensiva sarebbe passata. Tra i senatori che non hanno partecipato al voto ne conta 8 Fi, 7 la Lega mentre FdI era a schieramento completo con i suoi 20 senatori.

Ore 11.24 - «Sul ddl Zan il Senato ha respinto per un voto la sospensiva a scrutinio palese. Immaginate cosa potrà accadere con il voto segreto». Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, oggi a Firenze, dove ha presentato il suo ultimo libro «Controcorrente».

Ore 11.20 - «Se Letta e il Pd insistono a non voler ascoltare, dialogare e trovare una soluzione, la legge è morta». È il commento del leader della lega Matteo Salvini subito dopo il no del Senato alla sospensiva passata con un solo voto di scarto: 136 a 135.

Ore 10.56 - Il Senato non ha approvato la sospensiva al ddl Zan, presentata da Lega e Fratelli d'Italia. Contrari alla sospensiva sono stati 136 senatori, a favore sono stati in 135. Nessun astenuto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA