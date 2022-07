A petto nudo lungo il Tevere: l'ex ministro Toninelli sfida il caldo e si allena nel cuore di Roma FOTO

A petto nudo di corsa lungo il Tevere. L'ex ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, senatore del Movimento 5 Stelle, è stato sorpreso ad allenarsi nel cuore di Roma. Sono ore caldissime in tutti i sensi: non solo per l'arrivo di Apocalisse, la nuova bolla di caldo che farà impennare ancora di più le temperature nella Capitale e in tutta la Penisola, ma anche a livello politico con la crisi di governo aperta proprio dai Cinque Stelle e dall'ex premier Conte.

TONINELLI SI ALLENA DI CORSA NEL CUORE DI ROMA

Forse proprio per stemperare la tensione l'ex ministro Toninelli ha deciso di sfidare la canicola estiva e infilare pantaloncini e scarpette da running, rigorosamente senza maglietta, per un allenamento lungo la pista ciclabile che costeggia il Tevere. Qualche chilometro di corsa, giusto il tempo per essere "paparazzato" da altri runner che evidentemente lo hanno riconosciuto anche se in tenuta sportiva.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Luglio 2022, 20:19

