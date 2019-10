Dirigente di FdI aggredito a Ponza: tagli sul volto e sei punti di sutura. Giorgia Meloni: «Vigliacco episodio criminale»

Solidarietà e vicinanza a Danilo D'Amico, dirigente di @FratellidItaIia a Ponza, aggredito mentre rientrava a casa. Il suo volto ricoperto di sangue ci lascia sgomenti. Presenteremo un'interrogazione parlamentare e chiediamo sia fatta luce su questo vigliacco episodio criminale. pic.twitter.com/k8SdWWOwQI — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) 9 ottobre 2019

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 12:28

a Ponza,e ferito al volto con un'arma da taglio mentre stava tornando a casa ieri sera. Gli aggressori - due a detta dello stesso D'Amico - hanno agito probabilmente per motivazioni di carattere politico.Il segretario del partitoha sottolineato la gravità dell'episodio su Twitter: «Solidarietà e vicinanza a Danilo D'Amico, dirigente di @FratellidItaIia a Ponza, aggredito mentre rientrava a casa. Il suo volto ricoperto di sangue ci lascia sgomenti. Presenteremo un'interrogazione parlamentare e chiediamo sia fatta luce su questo vigliacco episodio criminale».D'Amico - già vittima di un'aggressione a dicembre - è finito in ospedale e sono stati necessari sei punti di sutura al volto per sanare la ferita.