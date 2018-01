Giovedì 25 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2018 D'Alema: fui 'costretto' a sposarmi dalla Pci quando ero consigliere comunale a Pisa 'Fui in qualche modo costretto, o meglio mi fu caldamente consigliato di sposarmi perche' un consigliere comunale in un piccola paese (Pisa) che stava con una ragazzina e non era sposato poteva dare a parlare''. Queste le parole di Massimo D'Aleman durante il suo intervento alla presentazione del libro ''Al lavoro e alla Lotta. La parole del Pci'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev