Lo spread tra Btp e Bund tedesco è in forte rialzo dopo la crisi di Governo apertasi ieri. Il differenziale in netto aumento sin dai primi scambi è a 232 punti base con il rendimento del decennale al 2,731%.



È attesa un'apertura in ribasso per Piazza Affari sullo sfondo della crisi di Governo. In preapertura il Ftse Mib è atteso in calo di 217 punti sulla chiusura di ieri a 20.841 punti. Venerdì 9 Agosto 2019, 08:34

