Governo, attesa per il voto di fiducia: Draghi verso le dimissioni? Berlusconi: «C'è maggioranza anche senza M5S»

Potrebbe essere il giorno della verità per il Governo di Mario Draghi, dopo lo strappo del Movimento 5 Stelle riguardo il voto di fiducia sul Dl Aiuti. Mentre il premier è a lavoro a Palazzo Chigi da questa mattina alle 10, e in attesa del Consiglio dei ministri previsto per le 15.30, c'è attesa per il voto di fiducia al Senato sul decreto Aiuti, che potrebbe nascondere delle insidie per l'esecutivo.

Governo, Conte apre la crisi: il M5S non voterà la fiducia. Lega e Fdi: elezioni. Ma il Pd: «Verifica»

Intanto una mediazione al Senato è in corso da parte del ministro dei Rapporti per il Parlamento, Federico d'Incà, che avrebbe proposto ai capigruppo parlamentari che ha riunito prima dell'Aula di evitare la fiducia sul provvedimento ma di votare articolo per articolo. Sono in corso interlocuzioni con Palazzo Chigi, con cui il ministro è in costante contatto e Draghi è informato di tutti i passaggi, rimarcano fonti del ministero all'ANSA.

Draghi si dimette? Lega e Fdi chiedono nuove elezioni

Draghi già oggi potrebbe rassegnare le sue dimissioni. «Non siamo disponibili a concedere cambiali in bianco, le dichiarazioni di intenti non bastano», ha detto ieri in tarda serata Giuseppe Conte annunciando che il M5S non voterà la fiducia al Dl Aiuti. L'ex premier, aprendo l'assemblea congiunta dei parlamentari pentastellati al termine di una giornata convulsa e contraddittoria, ha precisato che in Senato i grillini non possono che «agire con coerenza e linearità» rispetto a quanto fatto alla Camera sul dl aiuti, poiché «i cittadini non comprenderebbero una soluzione diversa». Per il Pd e la Lega qualsiasi strappo segnerebbe la fine dell'esperienza a Palazzo Chigi. E si andrebbe - avvertono Salvini e Letta - dritti verso nuove elezioni. Con il partito di via Bellerio che rimarca: «senza il voto dei pentastellati la maggioranza non c'è più». E Giorgia Meloni che aggiunge: «Basta, pietà. Tutti a casa: elezioni subito!».

Berlusconi: governo avanti anche senza M5S

«I numeri dicono che il governo potrebbe proseguire il suo lavoro fine a fine legislatura anche senza il M5S», ha detto invece Silvio Berlusconi. «FI, in continuità con l'atteggiamento di responsabilità che ha sempre contraddistinto la sua azione, attende con rispetto le determinazioni del presidente Draghi e le indicazioni che darà il capo dello Stato. È chiaro e innegabile che eventuali elezioni anticipate in un momento così delicato per l'Italia saranno da attribuire unicamente all'atteggiamento irresponsabile dei 5S. Se dovesse accadere, andare alle urne non ci preoccupa: anzi siamo certi che il risultato elettorale premierebbe il c.destra».

In una nota il presidente di Forza Italia aggiunge: «Gli italiani assistono con stupore e preoccupazione a quanto sta accadendo in queste ore ai vertici della politica nazionale. Da troppo tempo, prima con finalità di logoramento e poi con un atteggiamento distruttivo, il M5s sta compromettendo l'esistenza stessa del governo. Di fronte a questa strategia irresponsabile, della quale i cittadini sono spettatori attoniti, Forza Italia, consapevole delle emergenze da affrontare, non ha mai abbandonato l'atteggiamento di responsabilità avviato con la partecipazione all'esecutivo guidato da Mario Draghi».

«Il Movimento Cinque stelle ha deciso di voltare le spalle agli italiani», aggiunge Berlusconi, che infine parlando dell'ipotesi di elezioni anticipate, chiarisce: «Se questo dovesse accadere, andare alle urne non ci preoccupa: anzi siamo certi che il risultato elettorale premierebbe il centrodestra e in particolare - come dimostrano tutti i sondaggi - l'atteggiamento responsabile e costruttivo di Forza Italia. In ogni caso siamo pronti ad affrontare ogni eventualità avendo come stella polare l'interesse degli italiani».

Franceschini: «Giornata complicata». Renzi e Di Maio scaricano M5S

«È una giornata complicata che potrebbe trasformare questo incontro in un rendiconto di quello che abbiamo fatto», dice il ministro della cultura Dario Franceschini alla presentazione del 18/o Rapporto di Federculture in corso al ministero di via del Collegio romano. Pronto a scaricare i 5 Stelle è Matteo Renzi, che su Facebook scrive: «Ci vediamo alle 13, in diretta dal Senato. Farò un appello a Mario Draghi: parli al Paese dicendo le cose che vanno fatte da qui alle elezioni e vada avanti senza i grillini. Basta coi ricatti dei 5 Stelle, torniamo a correre».

Dal canto suo Luigi Di Maio, leader di Ipf e ministro degli Esteri e di recente fuoriuscito dai Cinque Stelle, boccia gli ex compagni di movimento: «I dirigenti M5S stavano pianificando da mesi l'apertura di una crisi per mettere fine al governo draghi. Sperano in 9 mesi di campagna elettorale per risalire nei sondaggi, ma così condannano solo il Paese al baratro economico e sociale. Non potevamo essere complici di questo piano cinico e opportunista, che trascina il paese al voto anticipato e al collasso economico e sociale».

Letta boccia il M5S: «Senza di loro maggioranza improbabile»

«Quello che è successo ieri a Roma e la decisione del M5s di non votare la fiducia al decreto Aiuti cambia lo scenario politico. Prendiamo atto di questa scelta, non è la nostra: è una scelta che ci divide. Noi oggi voteremo convintamente la fiducia». Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in un punto stampa a Milano. In Parlamento «diremo che siamo disponibili a una continuazione di questo governo Draghi, non siamo disponibili a tirare avanti chicchessia: se non ci saranno le condizioni, se altri partiti della maggioranza si sfileranno, allora la parola passerà agli italiani e noi saremo pronti ad andare di fronte agli italiani con il nostro progetto per il futuro dell'Italia. Se quello che verrà detto in Parlamento è differente, vorrà dire che si andrà di fronte agli italiani e noi siamo pronti a prepararci per questa campagna elettorale».

«La cosa più naturale è che il presidente del Consiglio venga in Aula e indichi un percorso possibile per i 9 mesi che abbiamo davanti e i partiti indichino se è convincente oppure no. Quello che si dirà in Parlamento la settimana prossima sarà decisivo», aggiunge Letta. «A seguito del voto (di oggi in Senato ndr) vedremo se tutto avverrà come si immagina. Se le cose andranno come è stato annunciato, è evidente che c'è bisogno di un chiarimento politico di fronte al paese, in Parlamento», sostiene Letta, secondo cui «quella che per noi è la strada naturale è che si vada in Parlamento ad ascoltare il presidente del Consiglio e ogni partito politico della maggioranza si assuma le sue responsabilità sul prosieguo della legislatura. Questo Governo è nato in parlamento, lì si deve capire cosa deve succedere. Ascolteremo le parole del presidente del Consiglio e lì diremo la nostra».

Una maggioranza senza il M5s «a me sembra un'ipotesi totalmente improbabile. Dopodiché il Parlamento è sovrano, quindi ascolteremo tutti», spiega Letta. «Quello che è accaduto ovviamente è un passaggio di discontinuità molto forte di cui si deve prendere atto e non si può fare finta di niente. Quello che deve avvenire in parlamento è un chiarimento in cui ognuno dice chiaramente cosa vuole fare, ovviamente sulla base delle intenzioni del presidente del Consiglio. Dopodiché sta al presidente della Repubblica e al presidente del Consiglio e noi seguiremo, come abbiamo sempre fatto, con spirito estremamente collaborativo nei confronti delle istituzioni, le indicazioni che Draghi e Mattarella daranno». «Si è aperta una fase nella quale gli ultimi 9 mesi possono essere molto utili e proficui per una svolta sociale: lotta alla precarietà, salario minimo, riduzione delle tasse sul lavoro». In parlamento «andremo a dire che siamo disponibili a una continuazione di questa esperienza di governo con questa svolta sociale».

