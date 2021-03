Crisi editoria, la proposta di legge di Anzaldi: «Radio e tv paghino la Siae per gli articoli giornalistici»

«Ho presentato una proposta di legge per inserire tra le opere tutelate dalla legge sul diritto d'autore anche gli articoli giornalistici, includendoli in modo automatico tra le opere per le quali è previsto il pagamento alla Siae». Come riporta PrimaComunicazione dichiara Michele Anzaldi, componente di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera. «Il senso di questa proposta - spiega - è restituire l'equilibrio perso in questi anni dal sistema editoriale. Ci troviamo di fronte a una situazione che vede una grave sperequazione delle risorse a favore della televisione e a danno del carta stampata».

«Il settore ricco, la tv - continua l'intervento - può contare sulla pubblicità, sul canone e addirittura, come denunciato dall'Agcom per alcuni casi, sul dumping. Dall'altra parte, invece, il settore della carta stampata e delle fonti primarie di informazione attraversa un momento di profonda crisi mercato e di pubblicità, concentrata in tv. Tutto questo, però, avviene nonostante il fatto che a produrre le notizie, inchieste e interviste siano, in modo quasi esclusivo, le agenzie e i giornali. Per cui si assiste al paradosso che un settore si accolla costi di produzione per far guadagnare l'altro, che si limita ad attingere le notizie dal primo».

«Ritengo per questo indispensabile - ha aggiunto il deputato di Iv - aggiornare l'architettura del sistema editoriale, favorendo una redistribuzione delle risorse attraverso un fondo appositamente costituito presso la presidenza del Consiglio. Questo consentirebbe non solo alla carta stampata di superare la crisi attuale ma anche, considerata la dipendenza dai giornali nella produzione delle notizie, di garantire a tutto il sistema dell'informazione una sopravvivenza», conclude Anzaldi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Marzo 2021, 14:21

