Crisi di Governo: incontro Zingaretti-Di Maio. Il M5S vuole Conte ancora a Palazzo Chigi

Venerdì 23 Agosto 2019, 21:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'accordo tra Pd e M5S e il tema del Conte bis: sul tavolo del faccia a faccia tra, secondo fonti qualificate di entrambi gli schieramenti, ci sarebbe il mantenimento di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Una linea, questa, su cui Di Maio in queste ore sta puntando con decisione, soprattutto dopo il post con il quale Beppe Grillo ha rilanciato la leadeship dell'attuale presidente del Consiglio Secondo quanto riporta Adn Kronos si sono visti in 'campo neutrò,, per intavolare la trattativa sulla formazione del possibile nuovo governo targato Pd-M5S, dopo l'incontro di oggi a Montecitorio tra le delegazioni delle due forze politiche.