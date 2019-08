Crisi di Governo, come sarebbe la nuova Camera? Le proiezioni: «Maggioranza Lega-Fdi»

Crisi di governo, come sarebbe la nuova Camera dei Deputati se si andasse a votare ora? Le proiezioni Ipsos pubblicate sul Corriere della Sera provano a dar conto dei prossimi scenari dopo il voto, e la sorpresa è dietro l'angolo. Perché ad avere la maggioranza sarebbero Lega e Fratelli d'Italia, con il Movimento 5 Stelle dietro il Partito democratico: secondo quanto emerge inoltre, «con Forza Italia l'asse sovranista raggiungerebbe quota 413».

Nell'analisi pubblicata il Movimento 5stelle viene dato in caduta libera, superato dal Pd. Nelle intenzioni di voto raccolte da Ipsos avremmo dopo il voto «un Parlamento profondamente diverso rispetto all'attuale, con un centrodestra (in tre versioni diverse) sempre dominante». Con Salvini che corre da solo la Lega «passerebbe dagli attuali 125 seggi a 297, non lontanissimo quindi dall'autosufficienza. A quel punto, con i 'compagni di viaggio' come li ha chiamati il ministro dell'Interno, il traguardo dei 316 deputati verrebbe agevolmente raggiunto, visto che, tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, il bacino di potenziali alleati è di 62 parlamentari».«In questa ipotesi il Pd otterrebbe il suo miglior risultato, passando dagli attuali 114 deputati (con +Europa) a 135. Oltre al boom leghista, l'altra costante delle simulazioni è la debacle M5S che, dalla vetta degli attuali 216 seggi, passerebbe a 122. E questa, tra le tre, è perfino l'ipotesi migliore per il Movimento». Lo scenario più probabile viene considerato però quello di «un patto tra Lega e FdI». «L'asse sovranista volerebbe a 358 seggi, maggioranza robusta e omogenea, conquistando anche molti collegi nella parte maggioritaria. Di conseguenza sarebbero più deludenti i risultati del Pd, 122 seggi, e del M5S, 106. In questa ipotesi, FI — fuori dall'alleanza e quindi in corsa solitaria — passerebbe dagli attuali 104 deputati a 30