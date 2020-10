Covid al Quirinale, positivo lo chef di Mattarella: sanificate le cucine e tutti gli ambienti

Positivo al coronavirus lo chef del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'uomo, che si trova in isolamento da una settimana, è uno dei membri dello staff che ogni giorno prepara i pasti per il Capo dello stato e per tutto il suo entourage. Per questo motivo è stata decisa la sanificazione di tutti gli ambienti dopo l'esito del tampone. Lo riporta Il Foglio.

Leggi anche > Covid, cento scienziati scrivono a Mattarella e Conte: «Misure drastiche entro 2-3 giorni o centinaia di morti»

Lo chef, uno dei 5 che si occupa della preparazione dei pasti, ha solo una lieve sintomatologia e le sue condizioni di salute non sembrano preoccupare per il momento. Il caso è avvenuto alcuni giorni fa e subito si è attivato il protocollo sanitario: isolamento del soggetto, tamponi per tutte le persone che sono state a contatto con lui e sanificazione delle cucine e delle sale riunioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA