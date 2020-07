Covid, il deputato del Pd Filippo Sensi legge in Aula Camera i 173 nomi dei medici morti per il virus Nell'Aula della Camera dei deputati la discussione sulle linee generali del testo unificato delle proposte di legge: Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Luglio 2020, 11:43

