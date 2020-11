Covid, la Camera respinge le proposte del centrodestra. Giorgia Meloni attacca: «Parole di Conte fumose e prive di concretezza»

Con 173 voti a favore e 288 contrari la Camera ha respinto la gran parte della risoluzione presentata dal centrodestra dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Con 464 sì e due voti contrari, dopo il parere favorevole espresso dal'esecutivo, sono stati invece accolti i punti nei quali si chiede la garanzia di misure a favore dei soggetti più deboli coinvolti nella pandemia e di quelle per potenziare la sicurezza nelle scuole.

La risoluzione di maggioranza, invece, è stata votata per parti separate alla Camera dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte sulle misure anti Covid. Il primo voto ha riguardato il dispositivo ad eccezione del sesto capoverso riguardante la possibilità di differenziazione su base territoriale di ulteriori misure. Punto che è stato votato a parte, così come anche le premesse.

Dunque sul primo voto i sì sono stati 284. Il centrodestra si è astenuto (178 le astensioni), 1 voto contrario. Per quanto riguarda il voto invece sul punto 6 della risoluzione di maggioranza, il centrodestra ha votato contro. Questo l'esito: 288 sì e 174 no.

#Camera: la maggioranza approva 5 dei 20 punti proposti dalle opposizioni nella loro risoluzione sul #Dpcm presentato dal governo. Inizio di condivisione parlamentare. — Emanuele Fiano (@emanuelefiano) November 2, 2020

Duro comunque il giudizio di Giorgia Meloni rispetto al comportamento del governo in Aula e soprattutto in merito ai provvedimenti in parte illustrati dal premier:

«Se l'appello alla collaborazione è reale, lo vedremo da come Pd e M5S voteranno sulle proposte di

buonsenso che il centrodestra ha messo nero su bianco: per noi infatti l'unica collaborazione possibile avviene in Parlamento, perché questo è il luogo nel quale si decidono le cose e non si sta solo per farsi riprendere dalle telecamere». Lo scrive su Fb la presidente di Fdi Giorgia Meloni ricordando che il centrodestra nella sua risoluzione ha inserito « oltre 20 punti con altrettante priorità e proposte puntuali per affrontare questa delicata fase».



«Dispiace, invece, che la maggioranza chieda al Parlamento di votare una risoluzione fumosa e priva di concretezza, come se anche stavolta volesse tenere per sé le misure puntuali che il Governo intende adottare nelle prossime ore. Oggi dimostriamo, ancora una volta, di essere sempre presenti quando l'Italia ci chiama», sottolinea Meloni.

