Covid, la nuova ordinanza in Campania anticipa il Governo: bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie chiuse alle 23

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 14:23

Dopo le mascherine obbligatorie anche all'aperto e la chiusura di bar e locali notturni anticipata alle ore 22 nel weekend,governata dae ordina ulteriori restrizioni per le attività commerciali.Con effetto immediato (fino al 20 ottobre) - si legge nell'ordinanza - "è fattodel giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio". Ancora. "Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23, per l’intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario".