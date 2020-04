«Da parte mia aspettavo che Conte rispondesse agli imprenditori, ai contanti integrati, alle parti Iva, ai sindaci, ai medici. E 'sembrato più normale passare il tempo a insultare me e le opposizioni. Di solito accade nei regimi, le conferenze stampa del governo contro le opposizioni ». Lo ha detto Matteo Salvini a Stasera Italia su Retequattro.

«Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte indice una conferenza stampa pochi minuti prima dell'edizione più vista dei tg, trasmessa in diretta sulla prima rete del servizio pubblico, per accusare l'opposizione di dire menzogne, senza possibilità di replica e senza contraddittorio». Così, commenta l'intervento televisivo del premier Giuseppe Conte, che ha annunciato il prolungamento del lockdown fino al 3 maggio. «Credo - attacca - che non si sia mai vista una cosa del genere nella storia della democrazia, e la dice lunga sulla tracotanza di questo governo. Mi aspetto che la Rai mi dia possibilità di replica alla stessa ora, con lo stesso tempo e con la stessa visibilità». Il Presidente della Repubblica Mattarella non ha nulla da dire su questi metodi degni di un regime totalitario?«, si domanda infine Meloni.