Coronavirus, Cdm dichiara stato d'emergenza sanitario di 6 mesi: unità operativa speciale

«Abbiamo deciso di creare una Unità Operativa speciale che si riunirà nelle prossime ore» per coordinare e gestire l'emergenza coronavirus, fornendo anche supporto ai 500 cittadini italiani che si trovano attualmente in Cina e desiderano tornare. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio incontrando i giornalisti alla Farnesina. L'Unità - ha spiegato il ministro - sarà sotto il coordinamento dell'Unità di Crisi della Farnesina, con i ministeri della Salute, delle infrastrutture e dell'Enac.

Lo stato d'emergenza è uno strumento che consente di velocizzare l'organizzazione degli strumenti per affrontare gli eventuali casi di diffusione del coronavirus, spiegano dal Ministero della Salute.



I contenuti della delibera saranno stilati sia dalla Protezione civile che dal Ministero. La somma messa a disposizione dal Consiglio dei ministri consente anche di affrontare possibili spese: dal reclutamento di un numero maggiore di medici, all'affitto di un edificio per la sorveglianza sanitaria, ai mezzi per il trasporto di casi sospetti di virus polmonare. Intanto, spiegano da Lungotevere Ripa, gli albergatori devono continuare a comportarsi come hanno fatto finora: accogliere e segnalare al 118 solo se vi è necessità. «Alla luce della dichiarazione di emergenza internazionale dell'Oms abbiamo attivato gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostro Paese in questi casi, come già avvenuto nel 2003 in occasione dell'infezione Sars. Le misure assunte sono di carattere precauzionale e collocano l'Italia al più alto livello di cautela sul piano internazionale», ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza dopo il consiglio dei ministri sullo stato di emergenza.

«Ci aspettavamo questi casi, eravamo preparati. Li abbiamo identificati precocemente e isolati. I pazienti sono in buone condizioni, sono giovani, con un quadro da normale influenza», ha spiegato il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, intervistato in Circo Massimo su Radio Capital. «Non c'è terapia per questa infezione i pazienti vengono trattati con farmaci sintomatici esattamente come per l'influenza, resteranno isolati per qualche giorno e trattati dal nostro personale che è eccezionale». «Il resto della comitiva lo stiamo monitorando come misura di estrema precauzione - aggiunge - seguiamo il modello della sorveglianza sanitaria e con loro stiamo adottando i controlli esattamente come chi passa per uno screening aeroportuale, quindi non sono quarantena ma in controllo sanitario».

on ha avuto complicazioni polmonari ma soltanto una febbre asintomatica. Il reparto malattie infettive dell'ospedale Cà Foncello di Treviso ha deciso comunque di attivare in via precauzionale il protocollo che prevede il tampone con l'invio del campione all'Istituto Spallanzani di Roma, ma hanno rimandato il giovane alla propria abitazione, senza metterlo in isolamento ospedaliero. Ulteriori misure verranno prese eventualmente all'esito degli esami effettuati a Roma.

coronavirus è arrivato ufficialmente anche in Italia, con il caso della coppia di turisti cinesi risultata positiva e ricoverata allo Spallanzani di Roma . E mentre anche in Gran Bretagna vengonmo accertati i primi due casi di Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo da e per la Cina. La cinquantina di italiani bloccati a Wuhan , la regione cinese epicentro del contagio, dovrebbero rientrare il 2 febbraio con un volo speciale che atterrerà a Pratica di Mare, dove i nostri connazionali resteranno in quarantena per 14 giorni.Provenienti da Wuhan, i due cinesi contagiati erano atterrati a Milano il 23 gennaio e avevano fatto alcune tappe intermedie prima di arrivare 4 giorni fa all'Hotel Palatino, nel centro della capitale. Poi, nel pomeriggio di mercoledì, il peggioramento. Prima l'uomo, che ha accusato febbre alta e problemi respiratori, poi anche la moglie, con sintomi più lievi. Dopo una giornata chiusi in camera, è stata la donna a telefonare alla reception dell'hotel per chiedere un medico. Lo staff dell'albergo, però, insospettito dai sintomi e soprattutto allertato dalla provenienza dei due ospiti, ha chiamato il 118 arrivato con un'ambulanza speciale e personale attrezzato per casi del genere. Un intervento che, nella centralissima e frequentata via Cavour, non è passato inosservato, tanto che fin dalla sera stessa si è diffuso un video dei due cinesi dentro all'ambulanza , di fronte all'hotel.Un caso sospetto anche in Veneto: un minore del Trevigiano rientrato da un viaggio in territorio cinese. Il giovane nConte, intanto, annuncia la chiusura del traffico aereo da e per la Cina. Nel frattempo gli ultimi voli previsti in arrivo dalla Cina e in 'schedulè prima della chiusura del traffico da e per il Paese sono atterrati all'aeroporto internazionale di Malpensa. Si tratta di due voli di Air China in arrivo da Pechino e Shangai e uno della Cathay Pacific. Controllati i passeggeri.Stanno sbarcando nel frattempo dalla Costa Smeralda ormeggiata al porto di Civitavecchia i 1143 passeggeri che avrebbero dovuto sbarcare ieri e che sono rimasti bloccati a bordo per il sospetto caso di Coronavirus, poi rientrato. «A bordo c'è stata la massima tranquillità e hanno gestito le cose bene», racconta Filippo Rossi, un uomo di Monterotondo, in provincia di Roma, che è stato tra i primi a lasciare la nave.