Coronavirus, mistero alla Camera: l'Amuchina «scomparsa» dai bagni dei deputati

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 11:51

In piena emergenza, gli sciacalli spuntano anche alla Camera dei Deputati: qualche giorno fa all'ingresso dei bagni di Montecitorio, sui lavandini, erano stati piazzati dei flaconi di, per garantire una corretta igiene delle mani agli onorevoli.Ma pare che già ieri, di quei flaconi non ci sia più traccia: spariti, in circostanze ancora poco chiare. Scomparsi i gel disinfettanti usati da deputati, funzionari e giornalisti accreditati alla Camera, sono però rimaste le 'locandine' dell'Organizzazione mondiale della sanità, in cui si spiega «come lavarsi le mani con acqua e sapone» in undici passaggi.