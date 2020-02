di Simone Canettieri

Salvini: governo senza Conte. «Questa squadra di governo non é adatta a gestire la normalità, figuriamoci l'emergenza. Noi vogliamo che l'Italia riparta ma con Conte non riparte. La Lega c'è per accompagnare il paese fuori dal pantano, per accompagnare il paese al voto». Così il leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa alla Camera ad una domanda se la Lega è disponibile ad un governo di solidarietà nazionale.



Conte: siamo già uniti. «Noi siamo un governo unito, lo siamo già». Così il premier Giuseppe Conte sulla proposta di un governo di unità nazionale avanzata da Matteo Salvini. . «Questa squadra di governo non é adatta a gestire la normalità, figuriamoci l'emergenza. Noi vogliamo che l'Italia riparta ma con Conte non riparte. La Lega c'è per accompagnare il paese fuori dal pantano, per accompagnare il paese al voto». Così il leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa alla Camera ad una domanda se la Lega è disponibile ad un governo di solidarietà nazionale.

Orlando chiude. "Con chi farebbe il governo Matteo Salvini? Con il M5S e Italia Viva di Renzi? Allora sarebbe un ribaltone più che un governo di unità nazionale". Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, taglia corto e chiude le porte alla proposte della Lega: "Mai un governo con Salvini", dice ancora Orlando che osserva senza eccessi di apprensione le mosse di Renzi e di Italia Viva in questi giorni di emergenza per il coronavirus: "Vedo tanti sciacalli in giro, anche nella nostra maggioranza".



Crimi: esecutivo lavora. «L'Italia ha un governo, che sta lavorando seriamente e che è concentrato a dare risposte efficaci rispetto alla diffusione del Coronavirus. Un governo nato con un atto di grande responsabilità a fronte della situazione di emergenza in cui il Paese rischiava di piombare per la crisi innescata da qualche fenomeno da spiaggia. Pensare al voto in un momento così delicato mi sembra il solito desiderio di chi ha tempo di straparlare e fare sciacallaggio, pensando esclusivamente al proprio tornaconto personale». Così il capo politico M5S Vito Crimi.

