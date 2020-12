Coronavirus, Librandi (Italia Viva): «Meridionali meno esposti perché sono africani bianchi»

Coronavirus, la bizzarra teoria di Gianfranco Librandi, deputato di Italia Viva: «L'infezione è meno grave tra gli africani, lo stesso vale per i meridionali. Sono africani bianchi, ve lo garantisco io che sono calabrese».

Intervenuto a 'La Zanzara', il deputato lombardo ma di origini calabresi ha parlato della presunta immunità degli africani rispetto al Covid. «Gli immigrati sono più forti di noi: fatemene vedere uno in ospedale col Covid-19, non ce ne sono, non si contagiano, non hanno niente. Io che sono calabrese sono più forte, ho avuto il Covid e mi è durato un giorno, è tutta una questione genetica» - le parole di Gianfranco Librandi - «I calabresi sono più forti perché geneticamente resistono di più, siamo africani bianchi».

