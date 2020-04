Coronavirus, La Russa scatenato in aula. Al senatore M5S: «Sei un untore» VIDEO

Alta tensione ieri in Senato durante il dibattito sul decreto Cura Italia, con l'ex ministro, di Fratelli d'Italia, che si è reso protagonista di un duro botta e risposta con un collega del Movimento 5 Stelle,. Quest’ultimo stava infatti maneggiando il cellulare, e la presidente Casellati lo ha ripreso dicendogli che in aula non si possono fare riprese.Nella concitazione però la Casellati non indossa la mascherina in modo giusto, e La Russa, rivolto a Presutto, attacca quest'ultimo proprio sull'argomento mascherina: