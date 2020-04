Coronavirus, Conte: «Misure prorogate al 13 aprile. Sacrifici almeno fino a Pasqua» LA DIRETTA VIDEO

Alle 20.20 conferenza stampa in diretta da @Palazzo_Chigi pic.twitter.com/SwaE5TRqep — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) April 1, 2020

«Proroga fino al 3 maggio? È un'ipotesi non accreditata, in questo momento è presto. I nostri esperti aggiornano i dati ogni giorno, fino al 20 aprile ci saranno elaborazioni», ha detto Conte il premier. «Dire oggi 'primi di maggio o fine di aprile' non ha senso. Gli italiani devono sapere che il regime di restrizioni è necessario - continua - nel momento in cui vedremo possibilità di allentare questa morsa, saremo i primi a volerlo fare».



«Innanzitutto il messaggio che dobbiamo dare agli italiani è confermare che il regime attuale continua». «Bisogna rispettare le regole. Stiamo attraversando una fase delicata. Un timido segnale di contenimento c'è, ma non dobbiamo abbassare il livello di guardia, altrimenti - continua - gli sforzi saranno stati vani».



«Tornando indietro, con il 'senno di poi sono piene le fosse', non avevamo consapevolezza, non potevamo immaginare che si era sviluppato un focolaio a Codogno. Sarebbe bello avere una palla di vetro», ha detto. «Fino ad adesso abbiamo seguito linearità di criteri. Poi per carità, non sono infallibile, ma è la ragione per cui tornando indietro rifarei tutto insieme al ministro Speranza». «Abbiamo detto che la priorità era la salute dei cittadini, abbiamo detto che avremmo agito con trasparenza. Abbiamo detto che dovevamo avere le valutazioni di esperti e scienziati. Questo criterio ci ha portato a scegliere delle misure».



«Ovviamente abbiamo disposto la proroga perché siamo nella convinzione che bisogna valutare di volta in volta quando allentare qualche misura: anche questo va fatto con gradualità sentendo gli esperti e assumendoci la responsabilità politica». «Ci auguriamo di superare questa fase acuta il prima possibile». «Prima di assumere una prospettiva di allentamento, bisogna avere una base scientifica di valutazione e poi potremo lavorare su questa prospettiva». «Noi ci stiamo già muovendo per lavorare in questa prospettiva - ha aggiunto - È evidente che nel momento in cui avremo una finestra positiva, inizieremo l'allentamento delle misure, gestiremo una fase diversa fino ad una ripresa vera e propria. Stiamo lavorando anche per un rilancio e una costruzione economica».



Occorre affrontare «la guerra» contro il coronavirus «con spirito di responsabilità da parte di tutti quanti hanno una carica istituzionale, anche chi è leader di opposizione. Noi dobbiamo schiacciare via le ambiguità. Siamo qui per il confronto e la praticabilità». «Con il ministro dell'economia abbiamo aperto un tavolo e ci confronteremo. È facile dire: 'Vorrei dare 2mila euro a persona, vorrei dare tot di soldi agli imprenditori', però è chiaro che le proposte devono essere praticabili e sostenibili. Mi auguro, io con le mie responsabilità, che ognuno - conclude -, si assuma la propria responsabilità».



«Se mi aspettavo più responsabilità dall'opposizione? Ho sempre detto ai ministri, sin da quando ho adottato queste misure, che andavamo verso una prospettiva di emergenza, non solo sanitaria, ma anche sociale ed economica». «Ho posto in evidenza dei problemi di ordine pubblico con cui ci saremmo confrontati. Affronteremo settimane e mesi complicati. Qualcuno ha sollevato la metafora della guerra - continua il presidente del Consiglio dei ministri -, metafora che si addice, perché combattiamo un nemico e come ogni guerra c'è una fase di recessione economica».



«Di questi tempi, a dire la verità, non ho la possibilità di rincorrere le dichiarazioni dei vari leader. Sono concentrato sull'emergenza sanitaria, economia, e sociale. Ho molto lavoro da fare e non ho tempo per distrarmi sulle dichiarazioni». «Io mi confronto sempre con i rappresentanti del Governo. Con la Bellanova, con i capi delegazioni, e con loro c'è un confronto pragmatico e serio».



«Gli Eurobond arrivano sì o no? Il vento in Europa sta cambiando rispetto alle posizioni rigoriste, refrattarie a valutare qualsiasi prospettiva di iniziative comuni europee forti, vigorose e coordinate. Questo vento, ribadisco, sta cambiando». «Non siamo ancora arrivati al cambiamento totale, ma il dibattito è vivace anche in Germania e Olanda, il filone dei Paesi rigoristi. Abbiamo già compiuto dei passi significativi rispetto posizioni iniziali», ha aggiunto.

Emergenza, il premierha tenuto una conferenza stampa ainiziata poco dopo le 20.20. Come nei giorni scorsi la conferenza è andata in onda in diretta Facebook ma anche sui principali canali televisivi italiani: il presidente del Consiglio ha confermato la proroga delle misure restrittive in tutta Italia almeno fino al 13 aprile. «Non posso garantire che il 14 aprile tornerà tutto normale. Dovremo fare sacrifici anche nella festività di Pasqua», ha sottolineato il premier.«Oggi abbiamo superato 13mila decessi, è una ferita che mai potremo sanare. Non siamo nella condizione di poter allentare le misure che abbiamo disposto o di alleviare i disagi e risparmiare i sacrifici. Siamo sempre in contatto con i comitati scientifici che vedono i primi risultati di queste misure, ma non siamo ancora nelle condizioni di interrompere le misure restrittive:».«Ci rendiamo conto che se smettessimo di rispettare le regole e iniziassimo ad allentare queste misure, tutti gli sforzi sarebbero vani e pagheremmo un prezzo altissimo. Oltre al costo psicologico, economico e sociale, saremmo costretti a ripartire di nuovo. Per questo invito tutti a conitnuare a rispettare le misure: c'è una sparuta minoranza di persone che non rispetta le regole, vorrei ricordare che abbiamo disposto delle sanzioni molto severe e onerose dal punto di vista economico perché non ci possiamo permettere che l'irresponsabilità di alcuni sia un danno nei confronti di tutti».Questa sera alle 21.25 Conte è ospite dello Speciale Accordi e Disaccordi, in onda sul Nove.