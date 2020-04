Coronavirus, bonus affitti: 46 milioni di euro alle regioni. La ministra De Micheli firma il decreto

La ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola de Micheli ha firmato oggi il Decreto con il quale «vengono assegnate alle Regioni, risorse economiche pari a 46 milioni di euro da trasferire ai Comuni e a quegli inquilini che non potendo far fonte al pagamento dei canoni di locazione, hanno subito sfratti esecutivi per morosità incolpevole». Lo comunica il Mit in una nota.



«Si tratta di una misura eccezionale per tamponare le ricadute negative, economiche e sociali, dell'emergenza sanitaria e assicurare un sostegno necessario ai cittadini per l'accesso alla casa in locazione I contributi potranno essere erogati sia direttamente, con versamenti individuali, sia con il tramite delle Agenzie per l'affitto», spiega il Mit nel sottolineare come il provvedimento sia «necessario per limitare l'aumento di morosità dovute al fermo lavorativo e un contributo prezioso per i cittadini, che siano inquilini o proprietari di case che hanno dovuto rinunciare a un importante fonte di guadagno».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 19:52

