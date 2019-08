Conte al Quirinale, colloquio di un'ora con il Presidente Mattarella: nessuna crisi. M5S: «Governo tecnico follia»

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è rientrato a piedi a Palazzo Chigi dopo circa un'ora di colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il premier, che si è mostrato sorridente, non ha risposto alle domande dei cronisti che gli chiedevano conferma del suo incontro al Colle.

Conte ha ringraziato chi gli faceva gli auguri per il buon compleanno e a sua volte ha detto: «Auguri e buon lavoro».

Il premier Giuseppe Conte si è recato al Quirinale per una informativa al presidente Sergio Mattarella sulla situazione politica dopo lo strappo di ieri sulla Tav. È quanto si apprende da fonti di governo. «Nessuna ipotesi di dimissioni», dunque, fanno sapere le stesse fonti.



M5S, GOVERNO TECNICO FOLLIA «Leggiamo dai giornali di possibili crisi di governo. Il M5S è al lavoro come ogni giorno per il Paese e dunque lo è anche il capo politico, Luigi Di Maio. Chiunque oggi aprisse una crisi di governo, l'8 agosto, si assumerebbe la responsabilità di riportare in Italia un governo tecnico. Sarebbe folle». Così fonti di governo del M5S. Giovedì 8 Agosto 2019, 13:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA