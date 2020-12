Conte negativo al tampone, ieri era al Cdm insieme alla ministra Lamorgese positiva al coronavirus

Tampone molecolare negativo per il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, dopo che il capo del governo si è sottoposto a test in seguito alla positività del ministro Luciana Lamorgese, emersa ieri in Cdm. Probabilmente il presidente del Consiglio dovrà ripetere il test anche nei prossimi giorni, considerato il tempo di incubazione del virus variabile in qualche giorno.

Restano invece in isolamento domiciliare i ministri Di Maio e Bonafede, seduti al fianco della Lamorgese durante la riunione e, seppur con i dispositivi di protezione indossati, più a rischio rispetto agli altri presenti. «Da ieri sono in autoisolamento fiduciario, ma sto bene e spero di tornare a casa il prima possibile». Ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, raccontando di avere trascorso una festa dell'Immacolata «a distanza» con la compagna e ringraziando «per i tanti messaggi di affetto» ricevuti.

